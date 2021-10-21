В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161919-dva-sumni-rekordy-vstanovyv-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

Ракурс

В Україні продовжує зростати показник добової смертності серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

За минулу добу, 20 жовтня, коронавірус забрав життя ще 546 осіб, що є найбільшим показником за весь час епідемії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом 20 жовтня в Україні зафіксовано 22 тис. 415 нових випадків COVID-19, що є новим рекордом із захворюваності. Серед нових випадків коронавірусу 1 тис. 771 дітей та 345 медпрацівників.

Госпіталізували за минулу добу 4 тис. 892 хворих, одужали — 8 тис. 36 осіб.

За добу здійснено 135 тис. 912 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 701 тис. 600 осіб;

одужали — 2 млн 352 тис. 835 осіб;

померли 62 тис. 389 хворих.

Вакцинували за добу понад 251 тис. українців. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 373 тис. 552 людини. З них:

першу дозу отримали 8 млн 373 тис. 550 людей;

дві дози отримали 6 млн 743 тис. 615 людей.

Загалом вже здійснено 15 млн 117 тис. 165 щеплень.

Нагадаємо, в Україні ще одну область включили до «червоної» карантинної зони.