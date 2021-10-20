«Червона» карантинна зона поповнилася ще однією областю

Карантин в Україні. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n161904-chervona-karantynna-zona-popovnylasya-sche-odniieu-oblastu.html

Ракурс

Сумська область переходить до «червоної» карантинної зони.

«Червона» зона стане більшою з суботи, 23 жовтня. Саме з цього дня на Сумщині почнуть діяти карантинні обмеження, які передбачені для цього рівня епідемічної небезпеки. Відповідне рішення 20 жовтня прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

З 00. 00 23 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, — йдеться в повідомленні.

Посилення карантину в «червоній» COVID-зоні передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків та фітнес-центрів. Працюватимуть лише ті заклади, де працівники та відвідувачі стовідсотково вакциновані від коронавірусу. Масові заходи у «червоній» зоні також забороняються.

Навчальні заклади, де вакциновано менш як 100% персоналу, повинні перейти на дистанційку. Працюватимуть лише дитячі садки, учні 1−4 класів теж ходитимуть до школи.

Крім того, з 21 жовтня жителі «червоної» зони не можуть їздити автобусами, поїздами та літати до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на «ковід» або довідки про одужання від коронавірусу.

Як відомо, з 18 жовтня в «червону» зону потрапили чотири регіони — Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області. Першою у «червоній» зоні опинилася Херсонська область — там нові обмеження почали діяти ще з 15 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду заявив, що Кабмін не планує запроваджувати повний локдаун на всій території України та зупиняти економіку. Він зазначив, що бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що Київ може потрапити в «червону зону» карантину найближчим часом через 70%-у зайнятість ліжок, зарезервованих для інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.