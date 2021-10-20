«Красная» карантинная зона пополнилась еще одной областью

Карантин в Украине. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n161904-krasnaya-karantinnaya-zona-popolnilas-esche-odnoy-oblastu.html

Ракурс

Сумская область переходит в «красную» карантинную зону.

«Красная» зона станет больше с субботы, 23 октября. Именно с этого дня на Сумщине начнут действовать карантинные ограничения, которые предусмотрены для этого уровня эпидемической опасности. Соответствующее решение 20 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

С 00. 00 23 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — говорится в сообщении.

Усиление карантина в «красной» COVID-зоне предусматривает запрет работы кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков и фитнес-центров. Будут работать только те заведения, где работники и посетители стопроцентно вакцинированы от коронавируса. Массовые мероприятия в «красной» зоне также запрещаются.

Учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала, должны перейти на дистанционку. Будут работать только детские сады, ученики 1−4 классов также будут ходить в школу.

Кроме того, с 21 октября жители «красной» зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, отрицательного теста на «ковид» или справки о выздоровлении от коронавируса.

Как известно, с 18 октября в «красную» зону попали четыре региона — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области. Первой в «красной» зоне оказалась Херсонская область — там новые ограничения начали действовать еще с 15 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства заявил, что Кабмин не планирует вводить полный локдаун на всей территории Украины и останавливать экономику. Он отметил, что бизнес и общественные заведения могут работать даже в «красной» зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что Киев может попасть в «красную зону» карантина в ближайшее время из-за 70%-й занятости коек, зарезервированных для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.