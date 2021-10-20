Клад с 15 кг древнеримских монет нашли в Баварии

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Ракурс

Сенсационный клад, состоящий из нескольких тысяч предметов — 15 кг древнеримских монет, обнаружили на месте римского военного лагеря в Аугсбурге. Еще 100 лет назад на этом месте археологи обнаружили детали конской упряжи, монеты и наконечники стрел, а также ювелирные изделия и керамику.

Главный археолог Аугсбурга Себастьян Гайрхос сообщил, что на промышленном пустыре, где готовится место под застройку, выявили тысячи серебряных монет. Монеты можно отнести к I и II векам нашей эры. Находка веками находилась в гравии старого русла реки Вертах.

По словам исследователей, Аугсбург — старейшая римская военная база в Баварии. В 15 году до нашей эры римляне предприняли масштабную попытку покорить Альпы и окрестные регионы, где жили иллирийские, кельтские, ретийские и винделийские племена, промышлявшие разбоем в отдельных регионах Римской империи. Поэтому огромное войско, которым руководили пасынки римского императора Октавиана Августа — Тиберий и Друз, разбило военный лагерь, куда постепенно стало стекаться и гражданское население. Ученые предполагают, что лагерь вмещал несколько тысяч человек. В итоге поселение назвали в честь императора — Августа Винделика.

Августа Винделика (нынешний Аугсбург) трансформировалась из военного лагеря на обычный город, который функционировал до наводнения на реке Вертах. По словам археологов, оружие и снаряжение было засыпано гравием в русле реки, поэтому сохранились до наших дней.