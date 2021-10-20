Дату исчезновения ледников Африки вычислили ученые

Гора Килиманджаро. Фото: jettravel.ru

https://racurs.ua/n161902-datu-ischeznoveniya-lednikov-afriki-vychislili-uchenye.html

Ракурс

Ледники Африки могут полностью исчезнуть за два десятилетия.

Глобальное потепление на африканском континенте происходит быстрее, чем в среднем на Земле. За 2014 год по 2020 год крупнейший ледник Килиманджаро Фуртвенглер сократился на 70%, а ледники в горах Рувензори потеряли до 90% своей массы. Об этом сообщается в докладе Всемирной метеорологической организации.

Ученые утверждают, если эти процессы будут продолжаться и в дальнейшем, то это приведет к полному исчезновению ледников в Африке к 2040-м годам. Первым горным хребтом, который может потерять лед вследствие изменения климата, может стать гора Кения.

Кроме того, таяние ледников станет причиной масштабных засух по всей Восточной Африке и наводнений в других регионах. Эксперты отмечают, что ледники на Килиманджаро находятся там в течение последних 11 тыс. 700 лет. А Фуртвенглер жизненно важен для людей и животных, поскольку является основным источником пресной воды в регионе. Также таяние ледников нанесет удар по туризму в Танзании, поскольку тысячи людей со всего мира приезжают в регион лишь для подъема к вершине горы.

В докладе ВМО отмечается, что отступающие ледники напоминают о том, что 1,3 млрд человек в Африке остаются чрезвычайно уязвимыми перед глобальным потеплением. При этом африканцы находятся под угрозой несмотря на то, что на 54 страны Африки приходится менее 4% глобальных выбросов парниковых газов.

Напомним, американские ученые прогнозируют, что через два года исчезнут первые ледники в тропиках. Исследователи выяснили, что ледник на горе Панджак-Джая в Новой Гвинее за последние 40 лет потерял 93% площади. Африканской Килиманджаро уменьшился на 71% за период с 1986 по 2017 год.

Источник: Всемирная метеорологическая организация