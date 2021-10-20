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Ракурс
Авто. Фото: ДМ

Кейт Миддлтон и принц Уильям пересели на элитный электрокар (ФОТО, ВИДЕО)

20 окт 2021, 16:28
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Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, прибыли на первую церемонию вручения Earthshot Prize на новом элитном авто.

Для премии за заслуги в области защиты окружающей среды они выбрали Audi RS e-tron GT. Его цена составляет от 110 тыс. 950 до 133 тыс. 105 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Audi RS e-tron GT — это топовое исполнение полноприводного электроседана, который был презентован в феврале 2021 года. Это первая RS-версия «батарейного» автомобиля марки. Автомобиль базируется на платформе J1 и достигает в длину почти пяти метров. Его двухмоторная силовая установка выдает 598 лошадиных сил и разгоняет электрокар с места до первой «сотни» за 3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/час.

Королевское авто. Фото: Daily Mail

Обычным британцам приходится стоять в очереди месяцами, чтобы купить такой Audi, но для герцогской четы было сделано исключение.

Снимки с церемонии появились всего через несколько часов после новости о том, что Уильям установил в Кенсингтонском дворце зарядную станцию для электрокара. Такое устройство на территории резиденции с четырехвековой историей появилось впервые.


Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве Елизавете II. Супруги рассматривают жилье в районе, который лучше всего подходит для воспитания их детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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