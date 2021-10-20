Я не знаю, кто такая Барчук - Зеленский о скандале с давлением на СМИ, скриншот видео

https://racurs.ua/n161900-ya-ne-znau-kto-takaya-barchuk-zelenskiy-o-skandale-s-davleniem-na-smi-video.html

Ракурс

Президент Украины опроверг причастность своего офиса к цензуре в СМИ.

Владимир Зеленский 20 октября ответил на обвинения телеведущей ток-шоу «Обратный отсчет» на общественном телеканале «UA: Первый» Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа» и давлении на журналистов.

Зеленский назвал заявление Барчук — лауреата премии им. Георгия Гонгадзе — хайпом.

Я не совсем понимаю, при чем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более для телеканала общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамия, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой даме (Барчук — «Ракурс»), то я могу обратиться. если он скажет, что так можно в них, что такие правила, они обязательно, как солдаты, должны туда приходить — ок, — заявил Зеленский в комментарии журналистам, находясь с рабочим визитом в Черкасской области.

Он также сказал, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

На реплику журналистов, что «слуги народа» отказались от участия в программе, президент ответил: «Ну отказались и отказались».

Я давлю сегодня уже на всех — на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук. Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или председатель офиса — я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы (Барчук) обратиться к нам, — заявил Зеленский.

Напомним, что 19 октября ведущая ток-шоу на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы. Член наблюдательного совета государственной «Укрзализныци» Сергей Лещенко обвинил команду ток-шоу в ангажированности и несоблюдении баланса мнений из-за отсутствия в студии представителей «Слуги народа» и власти.

Барчук отметила, что отвечающий за коммуникацию с журналистами от Банковой, в частности от советника Ермака Михаила Подоляка, — «некто Рена Назарова» (украинская журналистка, депутат Киевсовета от партии УДАР — «Ракурс»).

В то же время экс-секретарь СНБО Александр Данилюк призвал не обращать внимание на «исполнителей» вроде Назаровой, поскольку «корень проблемы — это три действующих лица: Подоляк, Ермак, Зеленский».