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Ракурс
Елизавета II. Фото: istock

Елизавета II отменила визит из-за предостережения медиков

20 окт 2021, 15:56
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Елизавета II, королева Великобритании, отменила поездку в Северную Ирландию по совету врачей монарха.

Медики порекомендовали 95-летней королевской особе отдохнуть несколько дней из-за состояния здоровья. Об этом сообщает The Guardian.

Ее Величество неохотно последовала совету специалистов, поскольку не любит, когда меняются планы. В остальном она пребывает в добром здравии и хорошем настроении.

Королевский визит в Северную Ирландию планировался на 20 и 21 октября, королева должна была там принять участие в нескольких мероприятиях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II теперь не сможет пить алкоголь — такой запрет наложили врачи монарха. Решение было принято исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед празднованием 96-го дня рождения.


Известно, что Елизавета II выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что в годы его работы при дворе Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

Источник: The Guardian

Источник: Ракурс


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