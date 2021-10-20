Єлизавета II скасувала візит через застереження медиків. Фото: istock

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, скасувала поїздку до Північної Ірландії за порадою лікарів.

Медики порекомендували 95-річній королівській особі відпочити кілька днів через стан здоров’я. Про це повідомляє The Guardian.

Її Величність неохоче дослухалася до поради фахівців, оскільки не любить, коли змінюються плани. Серед іншого — вона перебуває в доброму здоров’ї та гарному настрої.

Королівський візит до Північної Ірландії планувався на 20 і 21 жовтня, королева мала там узяти участь у кількох заходах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II тепер не зможе пити алкоголь — таку заборону наклали лікарі монарха. Рішення було ухвалене виходячи з турботи про здоров’я Її Величності перед святкуванням 96-го дня народження.

Відомо, що Єлизавета II випиває порцію сухого мартіні ввечері перед вечерею, а перед сном дозволяє собі келих шампанського. Водночас колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповідав, що в роки його роботи при дворі Єлизавета II воліла пити за вечерею «солодке німецьке вино».

Джерело: The Guardian