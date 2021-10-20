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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Ясно та тепло, але можливі дощі — погода в Україні на 21 жовтня (КАРТА)

20 жов 2021, 15:54
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Погода в Україні 21 жовтня буде тепла та ясна. Опади найближчої доби синоптики обіцяють лише в деяких регіонах.

Погодні умови формуватимуться під впливом теплого повітря, яке приходитиме з Півдня та Півночі. Заморозків в Україні найближчої ночі не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 21 жовтня, дані: Gismeteo

Температура повітря в Європі 21 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 21 жовтня буде сонячною. Вночі буде тепло — 10−12° тепла, а вдень повітря прогріється до 10−17° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−12 м/с.

Опади у Європі 21 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові в середу буде з мінливою хмарністю, вночі місцями можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−10° тепла, а вдень піднімуться до 10−16° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 5−15 м/с.

Погода в Харкові 21 жовтня, дані: Gismeteo

Погодні умови в Одесі найближчої доби передбачають ясне небо та тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−13° тепла, а вдень обіцяють 13−15° тепла. Пориви вітру очікуються зі швидкістю 7−17 м/с.

Погода в Одесі 21 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові завтра буде з мінливою хмарністю, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі прогнозують 12° тепла, а вдень обіцяють 15° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−17 м/с.

Погода у Львові 21 жовтня, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 21 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 20 жовтня погода в Україні буде сонячною та теплою. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозували.

Джерело: Ракурс


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