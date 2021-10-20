Як не говорити про Україну - РНБО виклала перелік фейкових фраз РФ

https://racurs.ua/ua/n161896-yak-ne-govoryty-pro-ukrayinu-rnbo-vyklala-perelik-feykovyh-fraz-rf.html

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Рада національної безпеки і оборони України розробила глосарій, який рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Росією Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії, — йдеться у Фейсбук-повідомленні РНБО.

Для протидії цим агресивним зовнішньополітичним інформстратегіям РФ апарат РНБО разом із Національною академією наук України розробили спеціальний глосарій.

Глосарій містить перелік назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами держвлади та місцевого самоврядування, диппредставництвами, ЗМІ, організаціями громадського сектору.