Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161894-shastat-mojna-ale-pislya-scheplennya-klychko-predstavyv-novyy-lozung-foto.html

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Віталій Кличко, мер Києва, зробив рімейк свого тогорічного лозунгу «Досить шастать» і з’явився на плакаті з новим лозунгом — «Хочеш шастать? Вакцинуйся!».

У такий спосіб мер столиці закликав містян робити щеплення від інфекції, оскільки ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. Відповідним дописом він поділився у своєму Facebook.

Я розумію, що моє звернення для частини людей — непопулярне. Але найважливіше для мене — зберегти здоров’я й життя киян! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Як це було в деяких країнах під час минулих хвиль коронавірусу. Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або — ізоляція, — наголосив Кличко.

Як відомо, ще у 2020 році мер Києва Віталій Кличко звернувся до городян із закликом не виходити на вулицю через пандемію коронавірусу за допомогою маски з написом «Досить шастати». Мер також попереджав, що якщо кияни під час карантину продовжать «шастать і тусуватися» і «їздити натовпами на природу», то їх чекає велика катастрофа.

Зауважимо, що за минулу добу в Києві виявили понад тисячу нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них — у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ — на порозі «червоної» зони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що можливість запровадження жорсткого карантину в Києві, за якого на невакцинованих мешканців чекають суттєві обмеження, прокоментував мер столиці Віталій Кличко. За його словами, зокрема діятиме заборона відвідувати заклади громадського харчування або громадський транспорт.