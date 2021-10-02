Чи закриється Київ через COVID – Кличко назвав умови

https://racurs.ua/ua/n161067-chy-zakryietsya-kyyiv-cherez-covid-klychko-nazvav-umovy.html

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Можливість запровадження жорсткого карантину у Києві, за якого на невакцинованих мешканців чекають суттєві обмеження, прокоментував мер столиці Віталій Кличко. За його словами, зокрема діятиме заборона відвідувати заклади громадського харчування або громадський транспорт.

Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину — ред.), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади — цього теж не можна, — розповів міський голова у телеефірі «Свобода слова Савіка Шустера» 1 жовтня.

Кличко пояснив, що досі багато людей у мегаполісі не зробили щеплення проти COVID-19. Він назвав нові обмеження для невакцинованих у першу чергу «турботою про найважливіше — здоров’я людей».

Нагадаємо, впродовж 1 жовтня у Києві виявили 534 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Одужали — 138 осіб. На жаль, від ускладнень хвороби померло 22 пацієнта. Загалом за час пандемію 5 тис. 428 киян померли від COVID-19.