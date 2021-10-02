Закроется ли Киев из-за COVID - Кличко назвал условия

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Возможность введения жесткого карантина в Киеве, при котором на невакцинированных жителей будут распространяться серьезные ограничения, прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в частности будет действовать запрет на посещение заведений общественного питания или общественного транспорта.

Если будем переходить к более жестким условиям (карантина — ред.), то: хотите пользоваться общественным транспортом, простите, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения — этого тоже нельзя, — рассказал мэр в телеэфире «Свободы слова Савика Шустера» 1 октября.

Кличко объяснил, что до сих пор многие в мегаполисе не сделали прививки против COVID-19. Он указал, что новые ограничения для невакцинированных, это в первую очередь «забота о самом важном — здоровье людей».

Напомним, в течение 1 октября в Киеве обнаружили 534 новых больных коронавирусной инфекцией. Выздоровели — 138 человек. К сожалению, от осложнений болезни умерли 22 пациента. Всего за время пандемии 5 тыс. 428 киевлян умерли от COVID-19.