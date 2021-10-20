Кличко. Фото: facebook

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, сделал римейк своего прошлогоднего лозунга «Хватит шастать» и появился на плакате с новым лозунгом — «Хочешь шастать? Вакцинируйся!».

Таким образом мэр столицы призвал горожан делать прививки от инфекции, так как ситуация с коронавируса в столице ухудшается. Соответствующим сообщением он поделился в своем Facebook.

Я понимаю, что мое обращение для части людей — непопулярное. Но самое важное для меня — сохранить здоровье и жизнь киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Как это было в некоторых странах во время прошлых волн коронавируса. Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, или — изоляция, — отметил Кличко.

Как известно, еще в 2020 году мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом не выходить на улицу из-за пандемии коронавируса с помощью маски с надписью «Хватит шастать». Мэр также предупреждал, что если киевляне во время карантина продолжат «шастать и тусоваться» и «ездить толпами на природу», то их ждет большая катастрофа.

Отметим, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили более тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге «красной» зоны.

Напомним, ранее мы сообщали, что возможность введения жесткого карантина в Киеве, при котором невакцинированных жителей ждут существенные ограничения, прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в частности будет действовать запрет посещать заведения общественного питания или общественный транспорт.