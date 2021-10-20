Фильтровать воду мусором начнут в США — новости науки

https://racurs.ua/n161893-filtrovat-vodu-musorom-nachnut-v-ssha.html

Ракурс

Экологичные фильтры для воды из пищевых отходов, которые способны очистить питьевую жидкость от вредных веществ, создали американские аспирантки из института Пратта.

Ученые Шарлотта Бенинг и Мэри Лемпрес разработали биоразлагаемые фильтры для воды из пищевых отходов, пишет Dezeen.

Исследовательницы представили линейку экологичных товаров Strøm — картриджей для фильтра-кувшина, угольные палочки для очистки воды в кружках или бутылках, а также кувшин и графин, способные самостоятельно улавливать токсины. Все эти приспособления Бенинг и Лемпрес сделали из мусора со своих кухонь.

Степень очистки у новых фильтров выше традиционных — они способны улавливать из воды фторид и тяжелые металлы, а также дезинфицировать жидкость за счет пчелиного воска в составе.

Полученный материал можно использовать и как систему очистки воды, и как материал для сосудов. В отличие от ежегодно попадающих на свалки 100 млн пластиковых картриджей, такие фильтры полностью разлагаются, могут служить удобрением и исчезают с поверхности Земли за месяц.

Обычные фильтры для воды производят из активированного угля и пластика, которые вредны для планеты. Американки разработали новый и экологически чистый материал — путем пиролиза (сжигания без кислорода) они превратили пищевые отходы в биоуголь и соединили его с натуральными смолами вроде пчелиного воска, сырье стало пластичным.