Фільтрувати воду сміттям почнуть у США

https://racurs.ua/ua/n161893-filtruvaty-vodu-smittyam-pochnut-u-ssha.html

Ракурс

Екологічні фільтри для води з харчових відходів, які здатні очистити питну рідину від шкідливих речовин, створили американські аспірантки з інституту Пратта.

Вчені Шарлотта Бенінг і Мері Лемпрес розробили біорозкладні фільтри для води з харчових відходів, пише Dezeen.

Дослідниці представили лінійку екологічних товарів Strøm — картриджів для фільтра-глечика, вугільні палички для очищення води у пляшках, а також глечик і графин, здатні самостійно вловлювати токсини. Всі ці застосування Бенінг і Лемпрес зробили зі сміття із своїх кухонь.

Ступінь очищення у нових фільтрів вище традиційних — вони здатні вловлювати з води фторид і важкі метали, а також дезінфікувати рідини за рахунок бджолиного воску в складі.

Отриманий матеріал можна використовувати і як систему очищення води, і як матеріал для судин. На відміну від 100 млн пластикових картриджів, котрі щорічно потрапляють на звалища, такі фільтри повністю розкладаються, можуть служити добривом і зникають з поверхні Землі за місяць.

Звичайні фільтри для води виробляють з активованого вугілля і пластика, які шкідливі для планети. Американки розробили новий і екологічно чистий матеріал — шляхом піролізу (спалювання без кисню) вони перетворили харчові відходи в біовугілля і з'єднали його з натуральними смолами на кшталт бджолиного воску, завдяки чому сировина стало пластичною.