Вулкан в Японии взорвался столбом дыма на 3,5 км – эффектное видео. Фото: visit-kyushu.com

https://racurs.ua/n161892-vulkan-v-yaponii-vzorvalsya-stolbom-dyma-na-3-5-km-effektnoe-video.html

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Извержение вулкана Асо в Японии заставило метеорологическое агентство страны поднять уровень опасности до третьего из пяти возможных. Это означает запрет на приближение и восхождение на гору.

Вулканический пепел разлетелся более чем на километр от кратера, а столб густого дыма поднялся на 3,5 км. Об этом сообщает The Watchers.

Извержение произошло через неделю после того, как эксперты заметили вулканические толчки, и предположили, что горячая вода и магма двигаются под землей.

Японское метеорологическое агентство (JMA) призывает людей воздержаться от посещения опасной зоны.

К кратеру Накадаке можно добраться платной канатной дорогой, он является одним из самых популярных туристических мест региона.

Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадаке. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2 км.

Напомним, ранее мы сообщали, что опасный вулкан разбушевался на Гавайях. Уровень лавового озера поднялся более чем на 1 м за сутки. В общей сложности поверхность лавового озера поднялась примерно на 27 м с момента начала извержения.

Источник: The Watchers