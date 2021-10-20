Вулкан в Японії вибухнув стовпом диму на 3,5 км – ефектне відео. Фото: visit-kyushu.com

https://racurs.ua/ua/n161892-vulkan-v-yaponiyi-vybuhnuv-stovpom-dymu-na-3-5-km-efektne-video.html

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Виверження вулкана Асо в Японії змусило метеорологічне агентство країни підняти рівень небезпеки до третього з п’яти можливих. Це означає заборону на наближення та сходження на гору.

Вулканічний попіл розлетівся більш ніж на кілометр від кратера, а стовп густого диму піднявся на 3,5 км. Про це повідомляє The Watchers.

Виверження відбулося через тиждень після того, як експерти помітили вулканічні поштовхи, та припустили, що гаряча вода та магма рухаються під землею.

Японське метеорологічне агентство (JMA) закликає людей утримуватися від відвідування небезпечної зони.

До кратера Накадаке можна дістатися платною канатною дорогою, він є одним із найпопулярніших туристичних місць регіону.

Вулкан Асо складається з вулканічного ланцюга, одним з найактивніших є кратер Накадаке. Під час виверження в вересні 2017 року стовп попелу і диму піднявся на висоту 2 км.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небезпечний вулкан вибухнув лавою на Гаваях. Рівень лавового озера піднявся більш ніж на метр за добу. У цілому поверхня лавового озера піднялася приблизно на 27 метрів із моменту початку виверження.

Джерело: The Watchers