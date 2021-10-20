Карантин. Фото: Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n161891-chergy-za-vakcynou-dorogi-taksi-i-deficyt-likiv-yak-jyvut-chervoni-mista-foto.html

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Карантин в Україні посилили одразу в кількох великих містах. До «червоної» зони потрапили Харків, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Одеса.

Стало відомо, як живуть «червоні» міста на карантині.

Харків

У Харківській обласній клінічній лікарні з медпрепаратів, які надаються для лікування хворих на коронавірус безплатно, залишилися лише гормональні. Препарати, яких не вистачає, родичі пацієнтів вимушені купувати власним коштом.

Пацієнту середньої тяжкості за два тижні лікування без врахування роботи персоналу та амортизації обладнання лікування коштує 100−150 тис. грн для кожного хворого — це кисень, медикаменти, витратні матеріали. Тяжкий пацієнт — до 300−400 тис. грн із медикаментами, але без роботи медперсоналу та обладнання.

Львів

Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів. Для того, щоби відвідувати заклади громадського харчування, треба буде мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Нині сертифікати вакцинації перевіряє поліція, особливо в персоналу в закладах харчування.

Запоріжжя

Очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя через гальмування зі щепленнями. За його словами, система охорони здоров’я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень, але в деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів, тому планується кадрова заміна.

Дніпро

У місті маршрутки везуть тільки сидячих пасажирів, у зв’язку з цим утворився попит на таксі. Ціна поїздки в ранковий і вечірній час зросла на 25−125% залежно від сервісу. У Дніпрі проводяться рейди, у яких беруть участь співробітники правоохоронних органів. Штрафують не тільки водіїв, які порушують правила карантину, а й пасажирів. Останніх — за відсутність маски в транспорті.

Одеса

Одесити знову масово кинулися в поліклініки — укладати декларації із сімейними лікарями, щоби надалі записатися на вакцинацію. Щодня тут шикуються величезні черги. Частина центрів масової вакцинації, які раніше працювали тільки на вихідних, тимчасово переведені на щоденний режим роботи. Це пов’язано з тим, що попит на вакцинацію в останні дні значно виріс. Крім того, у медичних установах Одеси, які займаються лікуванням пацієнтів із коронавірусом, спостерігається гостра нестача персоналу.