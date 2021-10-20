Карантин. Фото: Запоріжжя

https://racurs.ua/n161891-ocheredi-dorogoe-taksi-i-net-lekarstv-kak-jivut-v-krasnyh-gorodah-foto.html

Ракурс

Карантин в Украине усилили сразу в нескольких крупных городах. В «красную» зону попали Харьков, Львов, Запорожье, Днепр, Одесса.

Стало известно, как живут «красные» города на карантине.

Харьков

В Харьковской областной клинической больнице из медпрепаратов, которые предоставляются для лечения больных коронавирусом бесплатно, остались только гормональные. Препараты, которых не хватает, родственники пациентов вынуждены покупать за свой счет.

Пациенту средней тяжести за две недели лечения без учета работы персонала и амортизации оборудования лечение стоит 100−150 тыс. грн для каждого больного — это кислород, медикаменты, расходные материалы. Трудный пациент — до 300−400 тыс. грн с медикаментами, но без работы медперсонала и оборудования.

Львов

Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того чтобы посещать заведения общественного питания, надо иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Сейчас сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у персонала в заведениях питания.

Запорожье

Глава Минздрава Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье из-за торможения с прививками. По его словам, система здравоохранения способна производить около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок, но в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество центров, поэтому планируется кадровая замена.

Днепр

В городе маршрутки везут только сидячих пассажиров, в связи с этим образовался спрос на такси. Цена поездки в утреннее и вечернее время выросла на 25−125% в зависимости от сервиса. В Днепре проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов. Штрафуют не только водителей, нарушающих правила карантина, но и пассажиров. Последних — за отсутствие маски в транспорте.

Одесса

Одесситы снова массово бросились в поликлиники — заключать декларации с семейными врачами, чтобы в дальнейшем записаться на вакцинацию. Ежедневно здесь выстраиваются огромные очереди. Часть центров массовой вакцинации, которые ранее работали только на выходных, временно переведены на ежедневный режим работы. Это связано с тем, что спрос на вакцинацию в последние дни значительно вырос. Кроме того, в медицинских учреждениях Одессы, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, наблюдается острая нехватка персонала.