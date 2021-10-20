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Ракурс
Карантин. Фото: Запоріжжя

Очереди, дорогое такси и дефицит лекарств — как живут в «красных» городах (ФОТО)

20 окт 2021, 15:05
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Карантин в Украине усилили сразу в нескольких крупных городах. В «красную» зону попали Харьков, Львов, Запорожье, Днепр, Одесса.

Стало известно, как живут «красные» города на карантине.

Харьков

В Харьковской областной клинической больнице из медпрепаратов, которые предоставляются для лечения больных коронавирусом бесплатно, остались только гормональные. Препараты, которых не хватает, родственники пациентов вынуждены покупать за свой счет.

Карантин в Харькове. Фото: Наше містоПациенту средней тяжести за две недели лечения без учета работы персонала и амортизации оборудования лечение стоит 100−150 тыс. грн для каждого больного — это кислород, медикаменты, расходные материалы. Трудный пациент — до 300−400 тыс. грн с медикаментами, но без работы медперсонала и оборудования.

Львов

Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того чтобы посещать заведения общественного питания, надо иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Сейчас сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у персонала в заведениях питания.

Запорожье

Глава Минздрава Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье из-за торможения с прививками. По его словам, система здравоохранения способна производить около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок, но в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество центров, поэтому планируется кадровая замена.

Карантин в Запорожье. Фото: Запоріжжя

Днепр

В городе маршрутки везут только сидячих пассажиров, в связи с этим образовался спрос на такси. Цена поездки в утреннее и вечернее время выросла на 25−125% в зависимости от сервиса. В Днепре проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов. Штрафуют не только водителей, нарушающих правила карантина, но и пассажиров. Последних — за отсутствие маски в транспорте.

Карантин в Дніпре. Фото: Дніпро


Одесса

Одесситы снова массово бросились в поликлиники — заключать декларации с семейными врачами, чтобы в дальнейшем записаться на вакцинацию. Ежедневно здесь выстраиваются огромные очереди. Часть центров массовой вакцинации, которые ранее работали только на выходных, временно переведены на ежедневный режим работы. Это связано с тем, что спрос на вакцинацию в последние дни значительно вырос. Кроме того, в медицинских учреждениях Одессы, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, наблюдается острая нехватка персонала.

Карантин в Одессе. Фото: Таймер

Источник: Ракурс


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