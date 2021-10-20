В Кабмине призвали блокировать за фейки о вакцинации

https://racurs.ua/n161890-v-kabmine-prizvali-blokirovat-za-feyki-o-vakcinacii.html

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За фейки о вакцинации предлагают блокировать в соцсетях — министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 20 октября заявил, что за распространение неправдивой информации о «вредности вакцин» нужно блокировать пользователей социальных сетей.

В регионах, где «красная» зона, начинаются огромные очереди на вакцинацию. Но ждать пока регион объявят «красным» — не стоит, — говорится в Телеграм-сообщении главы Минкульта.

Он также призвал граждан вакцинироваться и не доводить ситуацию в отдельных регионах к критической.

Во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с COVID-19. Они не были вакцинированы, как и 95% пациентов, лежащих сейчас в реанимации и уже обычных — ковидных — палатах больниц. И в то же время вижу сообщения в соцсетях о «вредности вакцин», «о 5G» и «всемирном заговоре». Я считаю, что «корреспондентов», которые распространят ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк — жми «жаловаться», — добавил Ткаченко.



Он назвал это нормой, если украинцы хотят остановить пандемию.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сделал заявление о локдауне в Украине во время заседания правительства 20 октября.