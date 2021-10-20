В уряді закликали блокувати за фейки про вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n161890-v-uryadi-zaklykaly-blokuvaty-za-feyky-pro-vakcynaciu.html

Ракурс

За фейки про вакцинацію пропонують блокувати у соцмережах — міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 жовтня заявив, що за поширення неправдивої інформації про «шкідливість вакцин» потрібно блокувати користувачів соціальних мереж.

У регіонах, де «червона» зона, починаються величезні черги на вакцинацію. Але чекати поки регіон оголосять «червоним» — не варто, — йдеться у Телеграм-повідомленні глави Мінкульту.

Він також закликав громадян вакцинуватися і не доводити ситуацію в окремих регіонах до критичної.

У Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов’язані з COVID-19. Вони не були вакциновані, як і 95% пацієнтів, що лежать зараз в реанімаціях і вже звичайних — ковідних — палатах лікарень. І у той же час бачу дописи в соцмережах про «шкідливість вакцин», «про 5G» і «всесвітню змову». Я вважаю, що «дописувачів», які поширють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк — тисни «скаржитись», — додав Ткаченко.



Він назвав це нормою, якщо українці хочуть зупинити пандемію.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль зробив заяву про локдаун в Україні під час засідання уряду 20 жовтня.