Країна підроблених сертифікатів - NYT про чемпіонів по боротьбі з “ковідом”

https://racurs.ua/ua/n161889-krayina-pidroblenyh-sertyfikativ-nyt-pro-chempioniv-po-borotbi-z-kovidom.html

Ракурс

В Україні зростає кількість смертей від коронавірусу, оскільки країна бореться з підробленими сертифікатами на вакцини.

Про це повідомляється у статті The New York Times, яка вийшла 20 жовтня. Матеріал опублікували на тлі даних МОЗ України про смерть понад півтисячі людей за добу від ускладнень коронавірусу.

Найбільші щоденні показники смертності від початку пандемії представники охорони здоров’я пояснюють тим, що борються «з двома взаємопов'язаними та дратівливими проблемами: поширеним скептицизмом щодо вакцин та незаконними схемами продажу підроблених даних про COVID».

Підроблені сертифікати українці використовують, щоб обійти обмеження, спрямовані на уповільнення розповсюдження вірусу, наприклад, необхідніст подачі сертифікату чи негативного тесту під час поїздки на поїзді, — повідомляє NYT.

Видання вважає, що поширення підроблених сертифікатів про щеплення в Україні загрожує підірвати боротьбу з вірусом, бо поліція підозрює щонайменше 15 українських лікарень у продажу підроблених довідок.

При цьому Україна все ще має найнижчий рівень вакцинації в Європі — повністю щеплено тільки 15% населення.

Американський ЗМІ повідомляє, що Україна з населенням близько 44 млн за останній тиждень реєструвала в середньому 14 тис. 348 випадків на день, але низький рівень тестування в країні означає, що фактична кількість нових інфекцій може бути значно більшою.