Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161875-ostannya-osin-medyky-lyakaut-nevakcynovanyh-chergamy-do-krematoriyiv-ta-morgiv.html

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, в першу чергу інфікуючи невакцинованих громадян. Лікарі та політики б’ють на сполох через низький рівень вакцинації в країні.

У лікарнях та моргах місць уже нема, а на кладовищах ще є. Якщо у вас є мозок, вакцинуйтеся, — емоційно заявив лікар і телеведучий Євген Комаровський.

За його словами, ця осінь може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені. Також заповнені судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусу вдома.

Комаровський зазначив, що від його сторінки відписуються по 2−5 тис. осіб, коли він публікує пост про вакцинацію.

Окрім того, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що черга до київського крематорію з катафалків становить майже дві години.

Тим часом у Львові реанімація клінічної лікарні швидкої допомоги заповнена рекордною кількістю пацієнтів з важкими формами коронавірусу.

Ми побили рекорд. 50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було й це дуже страшно. Бо світла в кінці тунелю не видно, — розповів директор лікарні Олег Самчук.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я показало шокуючі фото з лікарень, де лікують хворих на коронавірус.