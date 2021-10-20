Остання осінь — медики лякають невакцинованих чергами до крематоріїв та моргівhttps://racurs.ua/ua/n161875-ostannya-osin-medyky-lyakaut-nevakcynovanyh-chergamy-do-krematoriyiv-ta-morgiv.htmlРакурс
Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, в першу чергу інфікуючи невакцинованих громадян. Лікарі та політики б’ють на сполох через низький рівень вакцинації в країні.
У лікарнях та моргах місць уже нема, а на кладовищах ще є. Якщо у вас є мозок, вакцинуйтеся, — емоційно заявив лікар і телеведучий Євген Комаровський.
За його словами, ця осінь може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені. Також заповнені судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусу вдома.
Комаровський зазначив, що від його сторінки відписуються по 2−5 тис. осіб, коли він публікує пост про вакцинацію.
Окрім того, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що черга до київського крематорію з катафалків становить майже дві години.
Тим часом у Львові реанімація клінічної лікарні швидкої допомоги заповнена рекордною кількістю пацієнтів з важкими формами коронавірусу.
Ми побили рекорд. 50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було й це дуже страшно. Бо світла в кінці тунелю не видно, — розповів директор лікарні Олег Самчук.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я показало шокуючі фото з лікарень, де лікують хворих на коронавірус.