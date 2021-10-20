Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n161875-poslednyaya-osen-mediki-pugaut-nevakcinirovannyh-ocheredyami-v-morgah.html

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, в первую очередь инфицируя невакцинированных граждан. Врачи и политики бьют тревогу из-за низкого уровня вакцинации в стране

В больницах и моргах мест уже нет, а на кладбищах еще есть. Если у вас есть мозги, вакцинируйтесь, — эмоционально заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, эта осень может стать последней в жизни многих, так как ковидные больницы переполнены. Также заполнены судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавируса дома.

Комаровский отметил, что от его страницы отписываются по 2−5 тыс. человек, когда он публикует пост о вакцинации.

Кроме того, председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что очередь в киевский крематорий с катафалков длится почти два часа.

Между тем во Львове реанимация клинической больницы скорой помощи заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса.

Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было и это очень страшно. Потому света в конце тоннеля не видно, — рассказал директор больницы Олег Самчук.

Напомним, Минздрав показал шокирующие фото из больниц, где лечат больных коронавирусом.