Подоляк, Єрмак, Зеленський - екс-секретар РНБО назвав винних у цензурі ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n161874-podolyak-iermak-zelenskyy-eks-sekretar-rnbo-nazvav-vynnyh-u-cenzuri-zmi.html

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Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО), прокоментував скандал із цензурою у медіа, до якого нібито причетні представники Офісу президента Володимира Зеленського. Йдеться про ситуацію навколо ток-шоу «Зворотній відлік» на телеканалі «UA: Перший», ведуча якого Мирослава Барчук заявила про тиск на команду програми та прагнення оточення глави ОПУ Андрія Єрмака визначати гостей студії.

Барчук зазначила, що відповідає за комунікацію з журналістами від Банкової, зокрема від радника Єрмака Михайла Подоляка, «нєкто Рена Назарова» (українська журналістка, депутат Київради від партії УДАР — ред.). Водночас екс-секретар РНБО заявив, що не потрібно звертати увагу лише на «виконавців», на кшталт, Назарової.

Шановні, не розпорошуйте увагу на виконавців, як Рена. Корінь цієї проблеми та її причина — це три дійові особи: Подоляк, Єрмак, Зеленський. І ця трійка зараз із задоволенням зіллє будь-кого, щоб себе відбілити. Не робіть їм таких подарунків, будь ласка, — написав Данилюк у Фейсбук.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми. Член наглядової ради державної «Укрзалізниці» Сергій Лещенко натомість звинуватив команду ток-шоу в заангажованості і недотриманні балансу думок через відсутність у студії представників «Слуги народу» і влади. Журналісти звинуватили Лещенка у підігруванні владі.