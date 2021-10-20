Подоляк, Ермак, Зеленский - экс-секретарь СНБО назвал виновных в цензуре СМИ

https://racurs.ua/n161874-podolyak-ermak-zelenskiy-eks-sekretar-snbo-nazval-vinovnyh-v-cenzure-smi.html

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Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), прокомментировал скандал с цензурой в СМИ, к которому якобы причастны представители Офиса президента Владимира Зеленского. Речь идет о ситуации вокруг ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый», ведущая которого Мирослава Барчук заявила о давлении на команду программы и стремлении главы ОПУ Андрея Ермака определять гостей студии.

Барчук назвала отвечающего за коммуникацию с журналистами от Банковой, в частности от советника Ермака Михаила Подоляка, — это «некто Рена Назарова» (украинская журналистка, депутат Киевсовета от партии УДАР — ред.). В то же время экс-секретарь СНБО заявил, что не нужно обращать внимание только на «исполнителей», вроде, Назаровой.

Уважаемые, не распыляйте внимание на исполнителей, таких как Рена. Корень этой проблемы и ее причина — это три действующих лица: Подоляк, Ермак, Зеленский. И эта тройка сейчас с удовольствием сольет любого, чтобы себя обелить. Не делайте им таких подарков, пожалуйста, — написал Данилюк в Фейсбук.

Напомним, 19 октября ведущая ток-шоу на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы. Член наблюдательного совета государственной «Укрзализныци» Сергей Лещенко в ответ обвинил команду ток-шоу в ангажированности и несоблюдении баланса мнений из-за отсутствия в студии представителей «Слуги народа» и власти. Журналисты обвинили Лещенко в подыгрывании Банковой.