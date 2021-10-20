Елизавета II отказалась от звания «Бабушка года» – не считает себя старой. Фото: REUTERS

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Елизавета II, королева Великобритании, отказалась от звания «Бабушка года». Его ежегодно присуждает британский юмористический журнал The Oldie (название издания можно перевести как «старик» или «бабушка»).

Журнал прислал частном секретарю монарха письмо с вопросом, не согласится ли она стать обладательницей почетного титула. Об этом пишет BBC.

Королева вежливо дали понять, что старой она себя пока не считает. Координатор награды пояснил, что Елизавету II номинировали, чтобы подчеркнуть лидерство монарха во время борьбы с пандемией коронавируса.

Ее величество верит, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания. Королева надеется, что вы найдете более достойного претендента, — сказал секретарь Елизаветы.

Журналисты поблагодарили за ответ и выразили надежду, что еще выпадет шанс порадовать королеву титулом.

Напомним, королева Великобритании, впервые за почти 20 лет появилась на публике с тростью. Так она пришла на службу в Вестминстерское аббатство, где присутствовала на торжественной церемонии по случаю столетия создания Королевского британского легиона.

Источник: BBC