Єлизавета II відмовилася від звання «Бабуся року» – не вважає себе старою. Фото: REUTERS

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Єлизавета II, королева Великої Британії, відмовилася від звання «Бабуся року». Його щорічно присуджує британський гумористичний журнал The Oldie (назву видання можна перекласти як «стариган» або «бабуся»).

Журнал надіслав приватному секретарю монарха лист з питанням, чи не погодиться вона стати володаркою почесного титулу. Про це пише BBC.

Королева ввічливо дала зрозуміти, що старою вона себе поки що не вважає. Координатор нагороди пояснив, що Єлизавету II номінували, щоб відзначити лідерство монарха під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Її величність вірить, що людині стільки років, на скільки вона почувається. Тому королева не вважає, що вона відповідає критеріям, необхідним для цього звання. Королева сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача, — відповів секретар Єлизавети.

Журналісти подякували за відповідь та висловили надію, що ще випаде шанс порадувати королеву титулом.

Нагадаємо, королева Великої Британії вперше за майже 20 років з’явилася на публіці з тростиною. Так вона прийшла на службу в Вестмінстерське абатство, де була присутня на урочистій церемонії з нагоди сторіччя створення Королівського британського легіону.

Джерело: BBC