Дудь. Фото: CQ

https://racurs.ua/ua/n161888-dudya-oshtrafuvaly-za-interv-u-z-morgenshternom-i-ivangaiem.html

Ракурс

Юрій Дудь, російський журналіст і популярний блогер, сплатить штраф в 100 тис. рублів через скандальні питання під час інтерв’ю з Моргенштерном і Івангаєм.

Протокол на журналіста склали за скаргою «Ліги безпечного інтернету». Про це повідомляє ТАСС.

Юрія Дудя звинуватили в пропаганді наркотиків на своєму ютуб-каналі через питання, які він ставив гостям. У «Лізі безпечного інтернету» вважають, що «великі блогери, які мають багатомільйонну аудиторію, повинні більш відповідально ставитися до того контенту, який вони поширюють», оскільки їхня основна аудиторія — діти.

Після скарги на Дудя порушили адміністративну справу. У липні експертиза підтвердила ознаки правопорушення. Журналіст отримав максимальний штраф, передбачений статтею для індивідуальних підприємців. Сам Дудь на засідання суду не прийшов. Адвокат Ильнур Шарапов, який представляє інтереси журналіста, заявив, що штраф буде оскаржений.

Протокол на Дудя склали на початку квітня через випуски шоу «ВДудь» із блогером Івангаем і репером Моргенштерном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Іван Рудський — відеоблогер, відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy), звинуватив російського журналіста Юрія Дудя у видаленні фрагментів із його інтерв’ю. За словами геймера-українця, мова йде про «головний меседж» розмови, де він розповідав про Україну, своє ставлення до російсько-української війни, голодомор і репресії СРСР.

Джерело: ТАСС