Дудь. Фото: CQ

https://racurs.ua/n161888-dudya-oshtrafovali-iz-za-intervu-s-morgenshternom-i-ivangaem.html

Ракурс

Юрий Дудь, российский журналист и популярный блогер, оплатит штраф в 100 тыс. рублей из-за скандальных вопросов в интервью с Моргенштерном и Ивангаем.

Протокол на журналиста составили по жалобе «Лиги безопасного интернета». Об этом сообщает ТАСС.

Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков на своем ютуб-канале из-за вопросов, которые он задавал гостям. В «Лиге безопасного интернета» считают, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

После жалобы на Дудя возбудили административное дело. В июле экспертиза подтвердила признаки правонарушения. Журналист получил максимальный штраф, предусмотренный статьей для индивидуальных предпринимателей. Сам Дудь на заседание суда не пришел. Адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы журналиста, заявил, что штраф будет обжалован.

Протокол на Дудя составили в начале апреля из-за выпусков шоу «ВДудь» с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иван Рудской — видеоблогер, известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy), обвинил российского журналиста Юрия Дудя в удалении фрагментов из его интервью. По словам геймера-украинца, речь идет о «главном месседже» разговора, где он рассказывал об Украине, своем отношении к российско-украинской войне, голодоморе и репрессиях СССР.

Источник: ТАСС