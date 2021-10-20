Шмыгаль сделал заявление о локдауне в Украине

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Премьер Денис Шмыгаль сделал заявление о локдауне в Украине во время заседания правительства 20 октября.

Мы не планируем вводить полный локдаун на всей территории страны и останавливать экономику. Но как сказал… президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация, — сообщил глава правительства.

По его словам, бизнес и общественные заведения могут работать даже в «красной» зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Шмыгаль сказал, что 19 октября в Украине сделали рекордные 225 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.

Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю.

Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии из-за сверхвысокого количества тяжелых случаев и госпитализаций.

Пять областей перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни. Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы, — рассказал премьер-министр.

Глава Кабмина напомнил, что с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если у пассажиров будет COVID-сертификат или действительный отрицательный тест.

Мы говорим и о железнодорожном и об авиационном, и о автобусном транспорте, — добавил Шмыгаль.

Новые правила пока не затронут общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.