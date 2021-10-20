Предсказывать тяжесть COVID-19 научились ученые. Фото: istock

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Научное открытие удалось сделать ученым. Международный коллектив экспертов выявил новый биомаркер, который может стать предиктором тяжести коронавируса.

Специалистам удалось найти показатель, который указывает на уровень «приспособленности» клеток легких и способен прогнозировать тяжесть протекания болезни. Результаты работы опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Маркер приспособленности клеток легких — hFwe-Lose — может точно предсказать госпитализацию или смерть людей разного возраста, заразившихся коронавирусом. Чтобы подтвердить свои выводы, ученые сначала выполнили посмертный анализ тканей легких пациентов, а затем провели исследование, взяв образцы из носа у людей в возрасте от одного года до 96 лет на ранней стадии болезни.

Оказалось, что у пациентов с коронавирусом и острым повреждением легких hFwe-Lose экспрессировался в нижних дыхательных путях и локализовался в областях пораженных клеток. Помимо этого, уровни hFwe-Lose были повышены у пожилых, а также людей, страдающих диабетом, ожирением, кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, гипертонией, хронической болезнью почек. Статистическая модель с поправкой на возраст и пол показала, что гипертония, диабет и хроническое заболевание почек оказывают наибольшее влияние на hFwe-Lose.

Также этот биомаркер преобладал в мазках из носа пациентов, которые были госпитализированы в течение 14 дней с момента прогрессирования заболевания, нуждались в интенсивной терапии, имели частоту дыхания более 30 вдохов в минуту или уровень оксигенации крови менее 94%, а также у тех, кто умер спустя 30 дней после начала болезни.

У пациентов с ранней фазой болезни этот биомаркер позволил точно предсказывать последующую госпитализацию или смерть с точностью как минимум в 87,8%.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в мире продолжается, в отдельных странах прививки получают не только взрослые, но и подростки. Новое исследование об эффективности препарата Pfizer для лиц в возрасте 12−18 лет провели в США.