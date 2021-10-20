Передбачати тяжкість COVID-19 навчилися вчені. Фото: istock

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Міжнародний колектив експертів виявив новий біомаркер, який може стати предиктором тяжкості коронавірусу.

Фахівцям вдалося знайти показник, який вказує на рівень «пристосованості» клітин легенів і здатний прогнозувати тяжкість перебігу хвороби. Результати роботи опубліковані в журналі EMBO Molecular Medicine.

Маркер пристосованості клітин легенів — hFwe-Lose — може точно передбачити госпіталізацію або смерть людей різного віку, які заразилися коронавірусом. Щоби підтвердити свої висновки, вчені спочатку виконали посмертний аналіз тканин легенів пацієнтів, а потім провели дослідження, взявши зразки з носа в людей у ​​віці від одного року до 96 років на ранній стадії хвороби.

Виявилося, що в пацієнтів із коронавірусом і гострим пошкодженням легенів hFwe-Lose експресувався в нижніх дихальних шляхах і локалізувався в областях уражених клітин. Крім цього, рівень hFwe-Lose був підвищений у людей похилого віку, а також людей, які страждають на діабет, ожиріння, кардіоміопатію, серцеву недостатність, гіпертонію, хронічну хворобу нирок. Статистична модель із поправкою на вік і стать показала, що гіпертонія, діабет і хронічне захворювання нирок мають найбільший вплив на hFwe-Lose.

Також цей біомаркер переважав у мазках із носа пацієнтів, які були госпіталізовані протягом 14 днів із моменту прогресування захворювання, потребували інтенсивної терапії, мали частоту дихання понад 30 вдихів за хвилину або рівень оксигенації крові менш як 94%, а також у тих, хто помер через 30 днів після початку хвороби.

У пацієнтів із ранньою фазою хвороби цей біомаркер дозволив точно прогнозувати подальшу госпіталізацію або смерть із точністю як мінімум у 87,8%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу у світі триває, в окремих країнах щеплення отримують не тільки дорослі, а й підлітки. Нове дослідження про ефективність препарату Pfizer для осіб у віці 12−18 років провели в США.