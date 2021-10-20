РФ шантажує Європу газом, щоб сертифікувати «Північний потік-2». Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161883-rf-shantajuie-ievropu-gazom-schob-sertyfikuvaty-pivnichnyy-potik-2.html

Ракурс

Газова війна між Російською Федерацією та Європою триває — РФ продовжує шантажувати поставками газу і натякає, що не збільшить обсяги, поки ЄС не сертифікує «Північний потік-2».

Росія очікує на дозвіл Німеччини та ЄС на початок використання трубопроводу. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання, близькі до «Газпрому» та Кремля, стверджують, Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати. Водночас мова йде виключно про постачання газу в обхід України — збільшувати прокачку газу через український газогін РФ не планує.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що газова війна РФ проти України та Європи триває — «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну. Аукціон на додаткові поставки не відбувся.

Україна пропонувала забронювати на листопад «тверді» поставки 9,8 млн кубометрів на добу, але «Газпром» вирішив зберегти обсяг, що розраховується з параметра 40 млрд кубометрів на рік, як і прописано в контракті. Водночас у реальності щодобовий обсяг прокачування в жовтні менший, ніж випливає з контракту — через українську газотранспортну систему проходить не 109 млн кубометрів, а 85−89 млн кубометрів.

Джерело: Bloomberg