Кулеба про заяву Лаврова - Плювок в обличчя Парижу і Берліну

https://racurs.ua/ua/n161882-kuleba-pro-zayavu-lavrova-pluvok-v-oblychchya-paryju-i-berlinu.html

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Заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова щодо скасування зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі прокоментував головний дипломат України Дмитро Кулеба.

Про це глава МЗС заявив під час онлайн-брифінгу 20 жовтня.

За його словами, президент країни-агресора Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів закордонних справ.

Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч. Ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова — це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини, — заявив Кулеба.

Лавров раніше заявив, що «не вистачить навіть вигадки, щоб охопити постійні фантазії» Києва.

Також глава МЗС РФ назвав ініціативи України з урегулювання війни на Донбасі «потоком свідомості».

Кулеба нагадав, що лідери країн чітко домовилися про нормандську зустріч на рівні міністрів.

Ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату. Закликаю свого колегу РФ погодитися на проведення зустрічей міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 11 жовтня відбулася телефонна розмова Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.