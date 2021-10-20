Бюджет-2022 попередньо підтримали в Раді

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Проект державного бюджету на 2022 рік у першому читанні схвалили у Верховній Раді.

Голоси за законопроект віддали 264 нардепи. Законопроект підтримали нардепи з монобільшості «Слуги народу», а також групи «За майбутнє" і «Довіра».

Голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов на початку обговорення повідомив, що опрацьовано 3 тис. 284 пропозиції народних депутатів і комітетів.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан доповів, що уряд вперше запровадив Бюджетну декларацію на три роки і його відомство знайшло додаткові доходи загалом майже на 33 млрд грн.

Україна виходить з кризи та «відбілює" економіку, так описав проект держбюджету-2022 його ідеолог «слуга» Данило Гетманцев.

Він вважає, що проект передбачає значне підвищення дохідної частини за рахунок детінізації і збільшення ВВП.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики розповів про його основні пріоритети.

Пріоритет № 1 — це медицина. Більше 197 млрд грн ми спрямовуємо на медичні програми та субвенції. Безпека та оборона — майже 6%. Значно підвищуються стипендії для студентів. Майже удвічі збільшуються витрати на цифровізацію, — розповів Гетманцев.

До проекту бюджету депутати подали понад 3,2 тис. поправок на кілька трільйонів гривень, з них у своїх висновках бюджетний комітет врахував близько 1,5 тис. поправок.

Гетманцев зазначив, що народні депутати надалі наполягатимуть на збільшенні дохідної частини держбюджету, перегляду макропрогнозу, а також на деяких соціальних програмах.

У змінах до проекту, наприклад, враховано збільшення виплат при народженні дітей — 50 тис. грн при народженні першої дитини, другої — 100 тис. грн, третьої — 150 тис. грн.

Бюджетний комітет 19 жовтня схвалив проект бюджету-2022 з правками до першого читання.

Ярослав Железняк з «Голосу» повідомляв, що основні зміни стосуються таких витрат і доходів: