Бюджет-2022 предварительно поддержали в Раде

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Проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении одобрили в Верховной Раде.

Голоса за законопроект отдали 264 нардепа. Законопроект поддержали нардепы из монобольшинства «Слуги народа», а также группы «За будущее» и «Доверие».

Глава Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов в начале обсуждения сообщил, что обработано 3 тыс. 284 предложения народных депутатов и комитетов.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан доложил, что правительство впервые ввело бюджетную декларацию на три года и его ведомство нашло дополнительные доходы в целом почти на 33 млрд грн.

Украина выходит из кризиса и «отбеливает» экономику, — так описал проект госбюджета-2022 его идеолог «слуга» Даниил Гетманцев.

Он считает, что проект предусматривает значительное повышение доходной части за счет детенизации и увеличения ВВП.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал о его основных приоритетах.

Приоритет № 1 — это медицина. Более 197 млрд грн мы направляем на медицинские программы и субвенции. Безопасность и оборона — почти 6%. Значительно повышаются стипендии для студентов. Почти вдвое увеличиваются расходы на цифровизацию, — рассказал Гетманцев.

К проекту бюджета депутаты подали более 3,2 тыс. поправок на несколько триллионов гривен, из них в своих выводах бюджетный комитет учел около 1,5 тыс. поправок.

Гетманцев отметил, что народные депутаты в дальнейшем будут настаивать на увеличении доходной части госбюджета, просмотре макропрогноза, а также на некоторых социальных программах.

В изменениях к проекту, например, учтено увеличение выплат при рождении детей — 50 тыс. грн при рождении первого ребенка, второго — 100 тыс. грн, третьего — 150 тыс. грн.

Бюджетный комитет 19 октября одобрил проект бюджета-2022 с поправками к первому чтению.

Ярослав Железняк из «Голоса» сообщал, что основные изменения касаются таких расходов и доходов: