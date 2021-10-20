Бюджет-2022 предварительно поддержали в Радеhttps://racurs.ua/n161881-budjet-2022-predvaritelno-podderjali-v-rade.htmlРакурс
Проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении одобрили в Верховной Раде.
Голоса за законопроект отдали 264 нардепа. Законопроект поддержали нардепы из монобольшинства «Слуги народа», а также группы «За будущее» и «Доверие».
Глава Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов в начале обсуждения сообщил, что обработано 3 тыс. 284 предложения народных депутатов и комитетов.
Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан доложил, что правительство впервые ввело бюджетную декларацию на три года и его ведомство нашло дополнительные доходы в целом почти на 33 млрд грн.
Украина выходит из кризиса и «отбеливает» экономику, — так описал проект госбюджета-2022 его идеолог «слуга» Даниил Гетманцев.
Он считает, что проект предусматривает значительное повышение доходной части за счет детенизации и увеличения ВВП.
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал о его основных приоритетах.
Приоритет № 1 — это медицина. Более 197 млрд грн мы направляем на медицинские программы и субвенции. Безопасность и оборона — почти 6%. Значительно повышаются стипендии для студентов. Почти вдвое увеличиваются расходы на цифровизацию, — рассказал Гетманцев.
К проекту бюджета депутаты подали более 3,2 тыс. поправок на несколько триллионов гривен, из них в своих выводах бюджетный комитет учел около 1,5 тыс. поправок.
Гетманцев отметил, что народные депутаты в дальнейшем будут настаивать на увеличении доходной части госбюджета, просмотре макропрогноза, а также на некоторых социальных программах.
В изменениях к проекту, например, учтено увеличение выплат при рождении детей — 50 тыс. грн при рождении первого ребенка, второго — 100 тыс. грн, третьего — 150 тыс. грн.
Бюджетный комитет 19 октября одобрил проект бюджета-2022 с поправками к первому чтению.
Ярослав Железняк из «Голоса» сообщал, что основные изменения касаются таких расходов и доходов:
- 7 млрд грн на округа;
- увеличение доходов от импорта на 6,5 млрд грн;
- увеличение расходов на инвестиционные проекты на 4 млрд (было 2,7 млрд грн).