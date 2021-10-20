Терехов. Фото: ЧЕСНО

https://racurs.ua/n161880-nezryachim-sportsmenam-podarili-knigi-i-bilety-v-zoopark.html

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В Харькове городской совет встретился с спортсменам-паралимпийцами и сделал им странный подарок — спортсменам с плохим зрением дали билеты в зоопарк и книги о Харькове без специального шрифта для незрячих людей.

Такие «подарки» вызвали скандал, передает «ЧЕСНО».

И здесь они вручили еще ценные подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал, — написала Марина Литовченко, чемпионка Олимпиады 2020 года по настольному теннису.

Кроме этого, жительница Харькова возмутилась разницей в выплатах между участниками Олимпийских и Паралимпийских игр. Так, по данным горсовета, бронзовые призеры Олимпиады получат по 55 тыс. долл., тогда как призеры Паралимпиады — от 30 до 75 тыс. грн за медаль и по 200 тыс. грн за факт участия в Играх.

Издание отмечает, что действующий исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов использует зоопарк как имиджевый проект перед выборами в Харькове. Он дарит приглашения от своего имени на личных встречах с избирателями, но на этот раз решение сделать подарки спортсменам перешло все границы.

Источник: ЧЕСНО