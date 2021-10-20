Терехов. Фото: ЧЕСНО

https://racurs.ua/ua/n161880-nezryachym-sportsmenam-podaruvaly-knyjky-ta-kvytky-do-zooparku.html

Ракурс

У Харкові міська рада зустрілася зі спортсменам-паралімпійцями та зробила їм дивний подарунок — спортсменам із вадами зору дали квитки в зоопарк і книжки про Харків без спеціального шрифту для незрячих людей.

Такі «подарунки» спричинили скандал, передає «ЧЕСНО».

І тут вони вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав, — написала Марина Литовченко, чемпіонка Олімпіади 2020 з настільного тенісу.

Крім цього, мешканка Харкова обурилася різницею у виплатах між учасниками Олімпійських і Паралімпійських ігор. Так, за даними міськради, бронзові призери Олімпіади отримають по 55 тисяч доларів, тоді як призери Паралімпіади — від 30 до 75 тис. грн за медаль і по 200 тис. грн за факт участі в Іграх.

Видання зазначає, що чинний виконувач обов’язків мера Ігор Терехов використовує зоопарк як іміджевий проект перед виборами в Харкові. Він дарує запрошення від свого імені на особистих зустрічах із виборцями, але цього разу рішення зробити подарунки спортсменам перетнуло межу.

Джерело: ЧЕСНО