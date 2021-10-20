Кулеба о заявлении Лаврова — Плевок в лицо Парижа и Берлина

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Ракурс

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отмене встречи министров иностранных дел в нормандском формате прокомментировал главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом глава МИД заявил в ходе онлайн-брифинга 20 октября.

По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров иностранных дел.

Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу. Мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова — это просто плевок в лицо Франции и Германии, — заявил Кулеба.

Лавров ранее заявил, что «не хватит даже выдумки, чтобы охватить постоянные фантазии» Киева.

Также глава МИД РФ назвал инициативы Украины по урегулированию войны на Донбассе «потоком сознания».

Кулеба напомнил, что лидеры стран четко договорились о нормандской встрече на уровне министров.

Мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств нормандского формата. Призываю своего коллегу РФ согласиться на проведение встреч министров в нормандском формате и сесть за стол переговоров, — отметил Кулеба.

Напомним, 11 октября состоялся телефонный разговор Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.