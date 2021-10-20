РФ шантажирует Европу газом, чтобы сертифицировать «Северный поток-2». Фото:

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Газовая война между Российской Федерацией и Европой продолжается — РФ продолжает шантажировать поставками газа и намекает, что не увеличит объемы, пока ЕС не сертифицирует «Северный поток-2».

Россия ожидает разрешение Германии и ЕС на начало использования трубопровода. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники, близкие к «Газпрому» и Кремлю, утверждают, что Россия не будет действовать без жестких гарантий того, что газопроводу дадут работать. В то же время речь идет исключительно о поставках газа в обход Украины — увеличивать прокачку газа через украинские газопроводы РФ не планирует.

Напомним, ранее мы сообщали, что газовая война РФ против Украины и Европы продолжается — «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Аукцион на дополнительные поставки не состоялся.

Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 млн кубометров в сутки, но «Газпром» решил сохранить объем, рассчитываемый с параметра 40 млрд кубометров в год, как и прописано в контракте. В то же время в реальности ежесуточный объем прокачки в октябре меньше, чем следует из контракта — через украинскую газотранспортную систему проходит не 109 млн кубометров, а 85−89 млн кубометров.

Источник: Bloomberg