Зима скоро, самое время поменять старые окна в Киеве

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Ракурс

В нашей стране наступление каждой зимы вызывает двойственные чувства. С одной стороны, зима как сезон вызывает только положительные эмоции, а с другой стороны — ощущение надвигающейся тревоги из-за того, что дома может быть холодно.

Значит, осенью самое время повысить энергоэффективность собственного жилья, поменяв окна в Киеве, https://liniavikon.com.ua/price/.

Принято считать, что замена окон должна производиться в строительный сезон, то есть в тёплое время года. Отчасти это действительно так, ведь ставить металлопластиковые окна летом немного удобнее, нет ограничений по использованию материалов, легче и быстрее проветриваются и просушиваются комнаты. К тому же, замена окон может быть легко совмещена с ремонтом жилья. На этом преимущества в принципе исчерпываются.

Почему осень и зима: лучшее время, чтобы заказать металлопластиковые окна в Киеве?

Каждый завод-производитель окон может подтвердить, что основной поток заказов приходится на апрель-октябрь. Большая загруженность значит, что клиентам приходится дольше ждать выполнения заказов, да и цена на новые окна возрастает.

Начиная с октября поток заявок иссякает, и наступает оптимальное время для заказа, поскольку:

Цены снижаются в «несезон». «Линия окон» дополнительно предлагает акционные предложения и выгодные рассрочки, помогающие неплохо экономить;

Заказы выполняются быстрее. Если вы не любитель длительных ожиданий, то сейчас как раз время действовать и ставить новенькие окна Рехау;

Больше уверенности в качестве. При отсутствии ажиотажа в зимний период на рынке остаются только стабильные крупные заводы-производители окон, а значит — риск взять подделку или некачественные оконные блоки снижается.

Более того, есть причины менять окна в Киеве именно зимой, и далее мы поговорим о них, а также о распространённых страхах.

В чём прелесть замены оконных систем зимой?

Как специалисты в своей сфере, мы искренне рекомендуем нашим клиентам покупать металлопластиковые окна в зимний период. Преимущества такого решения неочевидны, но вполне реальны:

Легко проверить качество конструкции и монтажа. В холодную пору года любые ошибки монтажников и браки сразу проявляются в виде сквозняков, продуваний, мостиков холода. Таким образом риск взять что-то некачественное стремится к нулю;

Современные строительные материалы позволяют выполнять полноценный монтаж окон. Речь идёт о зимних модификациях монтажной пены, которая работает при минусовых температурах и других стройматериалах, необходимых для установки. Главное, чтобы специалисты соблюдали технологию;



Отсутствует риск выхолодить комнату, квартиру. Благодаря отлаженному алгоритму работы наших бригад оконный проём остаётся открытым в среднем около получаса. За это время помещение успевает потерять всего несколько градусов. Также по желанию клиента может быть использован тепловой экран.

Интересный факт — если простой зимний монтаж допускается при температуре до -15°С, то использование теплового экрана снимает почти все ограничения. Однако многое зависит именно от профессионализма монтажной бригады. А в компании «Линия окон» с такими мастерами всё в порядке, и вы сможете быть уверены в конечном результате.