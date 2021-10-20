Шмигаль зробив заяву про локдаун в Україні

https://racurs.ua/ua/n161886-shmygal-zrobyv-zayavu-pro-lokdaun-v-ukrayini.html

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Прем'єр Денис Шмигаль зробив заяву про локдаун в Україні під час засідання уряду 20 жовтня.

Ми не плануємо запроваджувати повний локдаун на всій території країни та зупиняти економіку. Але як сказав… президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація, — повідомив глава уряду.

За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Шмигаль сказав, що 19 жовтня в Україні зробили рекордний 225 тис. щеплень від коронавірусної інфекції.

Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень.

Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії через надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій.

П’ять областей перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані, — розповів прем'єр-міністр.

Глава Кабміну нагадав, що з 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест.

Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт, — додав Шмигаль.

Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються.