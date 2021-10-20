Страна поддельных сертификатов - NYT о чемпионах по борьбе с «ковидом»

https://racurs.ua/n161889-strana-poddelnyh-sertifikatov-nyt-o-chempionah-po-borbe-s-kovidom.html

Ракурс

В Украине растет количество смертей от коронавируса, поскольку страна борется с поддельными сертификатами на вакцины.

Об этом сообщается в статье The New York Times, которая вышла 20 октября. Материал опубликовали на фоне данных Минздрава Украины о смерти более полутысячи человек в сутки от осложнений коронавируса.

Максимальные ежедневные показатели смертности от начала пандемии представители здравоохранения объясняют тем, что борются «с двумя взаимосвязанными и раздражительными проблемами: распространенным скептицизмом относительно вакцин и незаконными схемами продажи поддельных данных о COVID».

Поддельные сертификаты украинцы используют, чтобы обойти ограничения, направленные на замедление распространения вируса, например, необходимость подачи сертификата или отрицательного теста во время поездки на поезде, — сообщает NYT.

Издание считает, что распространение поддельных сертификатов о прививках в Украине угрожает подорвать борьбу с коронавирусом, а полиция подозревает не менее 15 украинских больниц в продаже поддельных справок.

При этом Украина все еще имеет самый низкий уровень вакцинации в Европе — полностью привиты только 15% населения.

Американское СМИ сообщает, что Украина с населением около 44 млн за последнюю неделю регистрировала в среднем 14 тыс. 348 случаев в день, но низкий уровень тестирования в стране означает, что фактическое число новых инфекций может быть значительно больше.