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Ракурс
Как не говорить об Украине - СНБО выложил перечень фейковых фраз РФ

Как не говорить об Украине — СНБО выложил перечень фейковых фраз РФ

20 окт 2021, 15:44
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Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал глоссарий, который рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии, — говорится в Фейсбук-сообщении СНБО.

Для противодействия этим агрессивным внешнеполитическим информстратегиям РФ аппарат СНБО вместе с Национальной академией наук Украины разработали специальный глоссарий.

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами госвласти и местного самоуправления, диппредставительствами, СМИ и организациями общественного сектора.


Источник: Ракурс


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