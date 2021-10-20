Как не говорить об Украине - СНБО выложил перечень фейковых фраз РФ

https://racurs.ua/n161896-kak-ne-govorit-ob-ukraine-snbo-vylojil-perechen-feykovyh-fraz-rf.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал глоссарий, который рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии, — говорится в Фейсбук-сообщении СНБО.

Для противодействия этим агрессивным внешнеполитическим информстратегиям РФ аппарат СНБО вместе с Национальной академией наук Украины разработали специальный глоссарий.

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами госвласти и местного самоуправления, диппредставительствами, СМИ и организациями общественного сектора.