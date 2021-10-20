ТМ «Ласунка» продолжает радовать!

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Ракурс

Замечательная новость для всех ценителей сладкого! В ассортименте компании «Ласунка» появилась новинка, и не одна, а целых три ― вкуснейшее мороженое «Слиток».

Представьте себе, как лежит целая стопка слитков ― не простых, а съедобных, из мороженого. Такого вы еще не пробовали. Целых 585 г изумительнейшего вкуса! Вообразите, как долго можно им наслаждаться.

Любителям золота посвящается

Нежное крем-брюле с карамельным соусом… Блаженство… Такой сюрприз вы найдете внутри слитка «Gold» в сверкающей золотой обертке. Развернуть ее захочется только ради того, чтобы увидеть нежный, бежевый цвет топленого молока, вдохнуть аромат жженого сахара, почувствовать бархатный сливочный привкус.

Уникальный внешний вид в сочетании с гармоничным ощущением внутреннего содержания. Положите в рот кусочек и, затаив дыхание, ждите, скоро ваши рецепторы проникнутся густой карамелью.

Для вас, любители традиционного вкуса

Знайте, что «Ласунка» не забыла и о ценителях классики. Именно для приверженцев стиля ― слиток «Bronze». Притягивает внимание дизайн упаковки ― спокойная роскошь цвета бронзы, специально для тех, кто не гонится за показательным блеском.

Перед начинкой из вишневого джема невозможно устоять. Богатство бордового цвета на фоне белого мороженого вызывает настоящий интерес. Вы должны это попробовать!

Элегантная изысканность платины

Уверены, не найдется людей, которые останутся равнодушными, увидев десерт в обертке необыкновенного оттенка белого золота. Конечно, ведь это слиток «Platinum». В нем шоколадное мороженое идеально дополняет шоколадный соус. Это настоящее счастье для всех неравнодушных к сладкому! Так много шоколада в одном слитке еще не было!

Ну кто еще так ценит всех поклонников мороженого, как ТМ «Ласунка»? Именно поэтому компания помнит, что есть мороженое можно не только летом, но и зимой. Ведь это пора, когда можно принести пачку вкуснейшего десерта домой, не боясь, что он растает по дороге. И уже тут неспешно наслаждаться вкусом.

Более подробно про новинку «Слиток» узнайте на https://lasunka.com/. Попробуйте три оригинальных вида мороженого «Слиток», выбирайте тот, который вам больше по душе и делитесь своими впечатлениями на наших страницах в социальных сетях.