Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 21 октября будет теплая и ясная. Осадки в ближайшие сутки синоптики обещают лишь в некоторых регионах.

Погодные условия будут формироваться под воздействием теплого воздуха, который будет приходить с Юга и Севера. Заморозков в Украине ближайшей ночью не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 21 октября будет солнечной. Ночью будет тепло — 10−12° тепла, а днем воздух прогреется до 10−17° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−12 м/с.

Погода в Харькове в среду будет с переменной облачностью, ночью местами возможны кратковременные дожди. Столбики термометров ночью опустятся до 8−10° тепла, а днем поднимутся до 10−16° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 5−15 м/с.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки предусматривают ясное небо и тепло. Столбики термометров ночью покажут 12−13° тепла, а днем обещают 13−15° тепла. Порывы ветра ожидаются со скоростью 7−17 м/с.

Погода во Львове завтра будет с переменной облачностью, но без осадков. Температурные показатели следующие — ночью прогнозируют 12° тепла, а днем обещают 15° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−17 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 20 октября погода в Украине будет солнечной и теплой. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадков не прогнозировали.