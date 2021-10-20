У Зеленского жестко ответили на обвинения в цензуре СМИ

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Ракурс

Скандал с цензурой в СМИ, к которому якобы причастны представители Банковой, прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк. Ранее журналисты ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» заявили о давлении на команду программы и стремление окружения Ермака, в том числе и самого Подоляка, определять гостей студии.

Независимая редакционная политика любого СМИ — это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций — абсолютный нонсенс, — заявил Подоляк в комментарии BBC News Украина.

Он назвал обвинения журналистов «эмоциональными, некорректными и необоснованными».

Если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта, — заявил Подоляк.

По словам Подоляка, офису Зеленского важно, чтобы на эфирах «власть представляли содержательно и профессионально».

Напомним, 19 октября ведущая ток-шоу на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы. Член наблюдательного совета государственной «Укрзализныци» Сергей Лещенко в ответ обвинил команду ток-шоу в ангажированности и несоблюдении баланса мнений из-за отсутствия в студии представителей «Слуги народа» и власти. Журналисты обвинили Лещенко в подыгрывании власти.

Барчук назвала отвечающую за коммуникацию с журналистами от Банковой, в частности от советника Ермака Михаила Подоляка, — «некто Рена Назарова» (украинская журналистка, депутат Киевсовета от партии УДАР — ред.). В то же время экс-секретарь СНБО Александр Данилюк призвал не обращать внимание «исполнителей», вроде, Назаровой, поскольку «корень проблемы — это три действующих лица: Подоляк, Ермак, Зеленский».